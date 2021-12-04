Во Владимире задержали 14-летнего подростка, который избил 17-летнего парня. На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, ..

Во Владимире задержали 14-летнего подростка, который избил 17-летнего парня. На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, около 8 часов вечера 29 ноября подозреваемый умышленно нанес потерпевшему телесные повреждения. С места происшествия молодой человек скрылся, но был задержан 2 декабря сотрудниками полиции. На допросе владимирец признался в содеянном. Расследование продолжается.