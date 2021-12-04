Во Владимире продолжаются рейды по соблюдению ограничений, введенных для предотвращения...

Во Владимире продолжаются рейды по соблюдению ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди жителей. В период 3 ноября по 2 декабря в ходе рейдов было проверено 1404 объекта. Выявлено 194 нарушения. Все нарушители были предупреждены. Было составлено 39 протоколов. Из них 18 протоколов составлено за нарушения «антиковидных» требований на объектах торговли и общественного питания, и 21 протокол — за нарушения на общественном транспорте.Проверки продолжаются.ФОТО: Администрация города Владимира