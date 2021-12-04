Не пропустите концерт во Владимирской капелле мальчиков. Эдуард Маркин, художественный...

Не пропустите концерт во Владимирской капелле мальчиков.Эдуард Маркин, художественный руководитель и дирижёр Владимирской капеллы мальчиков и юношей : “В программе совершенно уникальная музыка - музыка эпохи ренессанс. Вы услышите "Пушкинский венок" фрагменты Свиридова, "Отче наш" Шнитке, вы услышите фрагменты из "Всенощной" Рахманинова, то есть богатая палитра музыкальная в исполнении мальчиков”.