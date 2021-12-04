Всего с начала пандемии коронавирус в регионе обнаружен у 73 695 владимирцев

Во Владимирской области на 4 декабря выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 67 человек. Ещё 39 жителей подхватили опасную болезнь в Ковровском, 36 - в Муромском, 35 - в Гусь-Хрустальном, 19 - в Петушинском, 18 в Кольчугинском района районах. По 13 инфицированных прибавилось в Александровском, Суздальском и Юрьев-Польском районах, 12 – в Киржачском, 8 – в Гороховецком районах, по 7 случаев заражения – в Камешковском, Меленковском, Вязниковском районах, по 5 – в Селивановском и Собинском районах. Ещё два случая заражения коронавирусом выявили в г. Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 73 695 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом:17174 случаев во Владимире,8494- в Гусь-Хрустальном районе,8176 - в округе Муром.