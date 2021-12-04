4 декабря - День рождения российской информатики. Этот праздник не закреплен на официальном уровне, но его достаточно широко отмечают «айтишники» России и Владимирской области. Этот ..

4 декабря - День рождения российской информатики. Этот праздник не закреплен на официальном уровне, но его достаточно широко отмечают «айтишники» России и Владимирской области.Этот праздник напрямую связан с регистрацией Государственным комитетом Совета Министров СССР первой электронной вычислительной машины 4 декабря 1948 года. А вот термин «информатика» впервые был введён немцем Карлом Штейнбухом в 1957 году - для обозначения технической области, которая занималась автоматизированной обработкой информации при помощи электронных вычислительных машин.Владимирскую область считают кузницей кадров для специалистов этой сферы. В 2020 году государственными образовательными организациями среднего профессионального образования было выдано 316 дипломов по специальности «информатика и вычислительная техника», вузовские дипломы получили еще 287человек.Материалы выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств свидетельствуют: В 2020 году во Владимирской области на 100 домохозяйств в среднем приходилось по 250 мобильных телефонов, смартфонов или iPhone, а так же по 115 компьютеров, включая ноутбуки. А всех их пользователи – тоже по-своему «айтишники».