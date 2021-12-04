В ходе онлайн-брифинга глава блздрава Артем Осипов сообщил, что освободившиеся места после ...

В ходе онлайн-брифинга глава блздрава Артем Осипов сообщил, что освободившиеся места после дезинфекции используются для оказания медицинской помощи плановым пациентам. В случае необходимости эти койки вновь будут перепрофилированы для больных коронавирусом.Глава ведомства также подчеркнул, что вакцинация - это самая эффективная мера профилактики заболевания, которая снижает риск осложнений и летальных исходов. Доля привитых граждан, впоследствии заболевших новой коронавирусной инфекций, не превышает 10 процентов. В реанимацию же попадают доли одного процента из числа пациентов, привившихся от коронавируса.Также стало известно, что со вчерашнего дня в регионе сделать прививку можно и на городском железнодорожном вокзале. В середине декабря во владимирском драмтеатре планируется развернуть центральный пункт вакцинации с пропускной способностью до 850 человек в день. Как и в других общественных местах, прививки там будут делать без предварительной записи, что особенно удобно дляработающего населения.ФОТО: Администрация Владимирской области