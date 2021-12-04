Участниками акции, по задумке организатора - государственного бюджетного учреждения «Экорегион», -...

Участниками акции, по задумке организатора - государственного бюджетного учреждения «Экорегион», - должны стать школьники. Поэтому в мероприятии примут участие порядка 50 школ во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове и Суздальском районе. При поддержке ещё нескольких крупных компаний в школах области установят специальные контейнеры и фирменные пакеты для сбора батареек. Также будет организован вывоз собранных элементов питания на специализированное предприятие в Ярославле для их последующей утилизации.Посмотреть, где установят контейнеры можно на сайте организатора акции.ФОТО: https://www.pexels.com/ru