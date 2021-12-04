На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:67 - во Владимире;39 - в Ковровском районе;36 - в Муромском районе;35 - в Гусь-Хрустальном районе;19 - в Петушинском районе;18 - в Кольчугинском районе;13 - в Александровском, Суздальском и в Юрьево-Польском районах;12 - в Киржачском районе;8 - в Гороховецком районе;7 - в Камешковском, в Меленковском и в Вязниковском районах;5 - в Судогодском, в Селивановском и в Собинском районах;2 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 695 случаев заболевания