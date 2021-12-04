На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
67 - во Владимире;
39 - в Ковровском районе;
36 - в Муромском районе;
35 - в Гусь-Хрустальном районе;
19 - в Петушинском районе;
18 - в Кольчугинском районе;
13 - в Александровском, Суздальском и в Юрьево-Польском районах;
12 - в Киржачском районе;
8 - в Гороховецком районе;
7 - в Камешковском, в Меленковском и в Вязниковском районах;
5 - в Судогодском, в Селивановском и в Собинском районах;
2 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 695 случаев заболевания