В Карабанове задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Как сообщает...

В Карабанове задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина, через незапертую дверь запасного выхода, проник в раздевалку для сотрудников пищевого блока, расположенную в одном из образовательных учреждений Александровского района. Из открытой сумки, принадлежащей работнику столовой, фигурант украл более 39 000 рублей. Похищенные деньги потратил на покупку алкогольной продукции.Свою вину задержанный признал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.ФОТО:https://www.pexels.com/ru