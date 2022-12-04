Чувственные, нежные, утонченные, наполненные энергией женщины – это магнит для противоположного пола. Такие дамы притягивают к себе мужчин, заставляют их терять голову и забывать обо всем на свете. И это далеко не единственная причина работать над своей женственностью. Есть и другие плюсы – менее очевидные, но не менее важные.

Чувственные, нежные, утонченные, наполненные энергией женщины – это магнит для противоположного пола. Такие дамы притягивают к себе мужчин, заставляют их терять голову и забывать обо всем на свете. И это далеко не единственная причина работать над своей женственностью. Есть и другие плюсы – менее очевидные, но не менее важные.Женственность дарит изобилиеВ привычном понимании изобилие напрямую связано с тем, что у нас есть. Увеличивая количество имущества, мы наращиваем свое изобилие. Да, так можно делать. Но это крайне долгий, изнуряющий и истощающий женщину подход. Существует и другой путь. Постарайтесь понять один момент: изобильна не та, у кого много, а та, кто может этим наслаждаться.Основа женственности – это чувственность. Слово, которое напрямую связано с чувствительностью. Когда мы раскрываемся через повышение чувствительности, жизнь ощущается намного лучше. Вместо активно думающего компьютера на ножках мы становимся живыми и цветущими женщинами. Испытываем колоссальное удовольствие от опыта нашей жизни, от аромата цветов, от вкуса еды, от вида заката. Мы как будто переходим со старой кнопочной "Нокии" на "Айфон" последней модели.С открытием своей природы мы получаем в тысячу раз больше удовольствия от аромата одной розы, чем до этого от аромата тысячи роз. Словно прочистились все чувственные каналы наслаждения, которые раньше были закупорены. Появляется ощущение, что мир наполнился настоящим богатством переживаний. То, что мы когда-то пытались создать с помощью количества, сейчас переросло в совершенно новый качественный опыт.Проработав свою женственность, вы придете к такому уровню изобилия, какого не смогли бы добиться даже спустя несколько десятков лет тяжелого труда и развития бизнеса. Подумайте, в чем смысл яхт, лимузинов, бриллиантов? Статус? Это просто игра разума. Удовольствие? Но оно напрямую связано с чувствительностью. Получается, что изобилия больше у того, кто имеет высокий уровень чувствительности.Благодаря женственности мы становимся сексуальнымиСексуальность – это не про откровенные фотографии в бикини в соцсетях. Если в комнате окажутся 100 обычных девушек в купальниках и одна девушка с раскрытой женственностью, то все мужчины соберутся именно вокруг последней. Почему? Потому что такая женщина источает аромат первозданной сексуальности. Это своеобразный эликсир, который выступает движущей силой всего живого. И для мужчины нет ничего более привлекательного, чем возможность разделить его с женщиной.А для женщины данный эликсир – это совершенно новая возможность проживать свою сексуальность. Такой, какая она есть по своей природе. И в занятии любовью с партнером мы обмениваемся этими нектарами, наполняя процесс удовольствием и наслаждением.Женственность делает нас моложеРаскрытие женственности в сотни раз эффективнее любых кремов и пластических операций. Эта практика восстанавливает наш энергетический потенциал, наш ресурс. Благодаря ей многократно растет энергия тела, всех внутренних органов и клеток. Качественнее функционирует вилочковая железа (тимус) – орган, который отвечает за иммунитет. Вибрация энергетического поля становится выше, за счет чего тело активнее передает энергию внутри себя. Это позволяет улучшить работу биохимических процессов и всего организма в целом.В результате мы выглядим красивее и привлекательнее, укрепляем свое здоровье. Начинают блестеть глаза, омолаживается кожа. И общий жизненный потенциал тоже становится лучше. Мы начинаем жить как молодая девушка, готовая к приключениям, несущая в себе жизнь и свет. Мы танцуем, поем, любим, исследуем мир и свое тело. Мы получаем наслаждение от себя, а все окружающие восхищаются нами. Выходит, что все взаимосвязано. Нужно лишь начать. И нет более интересного направления для первого шага, чем навстречу себе, своей настоящей природе – своей женственности. Тем более, что у этого пути столько неочевидных приятных "побочных эффектов".