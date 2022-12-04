Новый выход в свет Аллы Пугачевой заставил экспертов приглядеться к ее лицу.

Новый выход в свет Аллы Пугачевой заставил экспертов приглядеться к ее лицу.73-летняя АллаПугачева вместе с детьми перебралась в Израиль. Поводом послужил, в первуюочередь, отъезд из страны молодого мужа артистки. Известный юморист посчитал,что жить в России ему больше не хочется. Недавно, пара впервые вышла в свет послепереезда, посетив спектакль "Берегите ваши лица".ПоклонникиПримадонны отметили, что с каждый годом она выглядит все более похожей на мужа.По мнению зрителей, Алла Пугачева прибегнула к услугам косметологов и пластическиххирургов. Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич примерно подсчитала, сколько Алла Пугачевамогла потратить на преображение."Блефаропластикакруговая стоит от 160 тысяч рублей. Возможно, была и хирургическая коррекцияптоза бровей. Это ещё плюс 100 тысяч рублей. Хирургическая коррекция атрофиикожи лица и шеи со SMAS-элементами думаю, обошлась Пугачевой в 350 тысяч рублей",— предполагает эксперт. Добавляя к этому уколы ботокса и филлеров, получается,что Алла Пугачева отдала около миллиона рублей на красоту.Вероятно, что спустившая такую сумму Пугачева восстанавливаетсяот последствий своего образа жизни. Напомним, что еще до брака с юмористом АллаБорисовна изуродовала себя донельзя из-за непривлекательных нарядов и вредныхпривычек. С новым браком и рождением детей она пристально следит за собой.