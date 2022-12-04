Паназиатская кухня в Москве пользуется неизменной популярностью. Довольно простая в исполнении, но яркая и экспрессивная еда стабильного качества и, как правило, демократичная по цене обеспечивает себе армию преданных поклонников практически круглогодично. Но особенно востребована она в осенне-зимний период с его неуютной погодой и скудным солнцем. Поэтому паназиатских бистро никогда не бывает много.

Паназиатская кухня в Москве пользуется неизменной популярностью. Довольно простая в исполнении, но яркая и экспрессивная еда стабильного качества и, как правило, демократичная по цене обеспечивает себе армию преданных поклонников практически круглогодично. Но особенно востребована она в осенне-зимний период с его неуютной погодой и скудным солнцем. Поэтому паназиатских бистро никогда не бывает много.Очереднойкомфортный проект такого плана открылся аккурат к началу осени на улицеЗабелина, которая все более уверенно обрастает разноформатными демократическимизаведениями. Речь идет о Chow Chow asian bar&food от команды, запустившейтакже "Мичеладу", Pho Point и "Хинкали Point". За кухню в целом отвечаетВладимир Жбанников, а за ее вьетнамскую часть – Буй Тхи Винь. В небольшом менюсобрано примерно три десятка блюд происхождением большей частью из Китая,Вьетнама и Таиланда.На закуску здесьпредлагают, например, спринг-роллы с курицей и креветкой, тофу симбирно-ореховым соусом, несколько видов бао и димсамов. В разделе суповприсутствуют и том ям, и лакса, и фо бо – на выбор.В разделе блюд излапши и риса тоже главным образом классика – пад тай с курицей, лапша с курицейв ореховом соусе, рис с тофу и овощами. Интереснее других выглядит, пожалуй,лапша с кальмаром в карри-устричном соусе.Среди горячихблюд стоит обратить внимание на сибаса с желтым кокосовым карри, говядину вперечном соусе и массаман-карри с курицей. Все готовится из-под ножа и довольнобыстро, порции большие. Что касается остроты, то она все-таки предусмотрительносмягчена. Но тем, то любит погорячее, никогда не откажут в просьбе добавить вблюдо еще немного чили.Раздел десертовсовсем крохотный и, пожалуй, наиболее европеизированный. Шоколадный бисквит ссырным кремом соседствует здесь с жареным бананом, сервируемым с мороженым, исо слегка обожженным на гриле ананасом, который подают со сливочным муссом исладким чили.В барной картецарит та же демократическая полифония. Здесь найдутся и соджу, и водка, и вискис текилой. Китайское пиво соседствует с русским сидром, а экзотические чаивроде да хун пао или анчана – с имбирным грогом и причудливым сетом том ямшотов.Средний счет –1200 рублей.