На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6 - во Владимире
3 - в Муромском районе
4 - в Ковровском районе
1 - в Петушинском районе
3 - в Александровском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Собинском районе
1 - в Радужном
2 - в Киржачском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Суздальском районе
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177719 случаев заболевания.