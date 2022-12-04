На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.6 - во Владимире3 - в Муромском районе4 - в Ковровском районе1 - в Петушинском районе3 - в Александровском районе1 - в Юрьев-Польском районе6 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Собинском районе1 - в Радужном2 - в Киржачском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Меленковском районе1 - в Вязниковском районе1 - в Суздальском районе2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177719 случаев заболевания.