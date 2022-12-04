3 декабря во Владимире загорелся многоквартирный жилой дом по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2в. В Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение поступило в 20-08. На

3 декабря во Владимире загорелся многоквартирный жилой дом по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2в. В Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение поступило в 20-08. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. К их приезду наблюдалось задымление в подъезде. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения