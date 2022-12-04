Во Владимирской области, по данным синоптиков, ожидается потепление. В следующие выходные, 10 и 11 декабря, столбики термометров достигнут нулевой отметки.

Во Владимирской области, по данным синоптиков, ожидается потепление. В следующие выходные, 10 и 11 декабря, столбики термометров достигнут нулевой отметки. Ночью будет не ниже минус четырёх градусов.Циклон также принесёт обильные снегопады. Снег, местами с дождём, будет идти в субботу и воскресенье.Начало недели ожидается по-прежнему холодное. На утро понедельника передают около пятнадцати градусов ниже нуля.