Подготовка к новогодним торжествам будет не полной без елки и игрушек. Предлагаем вспомнить...

Подготовка к новогодним торжествам будет не полной без елки и игрушек. Предлагаем вспомнить старый-добрый папье-маше и пробуем все сделать своими руками. Эта такса - из обычных яичных упаковок. Самая сложная и самая любимая работа- делится Юлия Манукалова. Сделана по фотографии питомца.Юлия Манукалова, мастерица:- Наращивается все постепенно, на каркас, сохраняется баланс, чтобы фигурка стояла. Выражение было лица, долгий, кропотливый процесс.Но при этом процесс увлекательный и познавательный - продолжает Юлия. Чтобы создать мышцы собаки , пришлось даже заглянуть в учебник анатомии. Сама Юля по профессии - закройщик . Всю жизнь мечтала заниматься керамикой. Но пошла другим путем - освоила "бумажную глину", как называют папье-маше. Даже внешне игрушки из него похожи на керамические. Но с этим материалом возможностей гораздо больше. И прекрасные вещи можно сделать имея под рукой только клей, бумагу и фантазию.Юлия Манукалова, мастерица:- Это классическое папье-маше. Которое привыкли знать с детства. Где есть каркас, и все постепенно оклеивается бумажками. Легкая, прочная, и достаточно симпатичное.Техникой папье- маше Юлия занимается 5 лет. Испробовала много разных способов .Юлия Манукалова, мастерица:- Это обычный картон, из -под обуви коробка, бумажка, мнется и приклеивается клеем ПВА. Все подсыхает. Раскрашиваем красками. Покрываем лаком. Получается вот такая замечательная дизайнерская рыбка. Форму можно делать любую. Главное, терпение и дождаться просушки хорошей.Для папье- маше подойдут любые бумажные материалы. Внутри этих милых созданий- даже втулки от туалетной бумаги.Юлия Манукалова, мастерица:- Делаются из крахмала, клея Титана. Получается достаточно прочный материал. Очень легкий.Прочность папье-маше ценилась ,кстати, во все времена. В Китае из него изготавливали доспехи, в Европе - мебель, декоративные изделия и лепнину. Советская легкая промышленность особенно широко использовала отходы предприятий- бумагу, картон, опилки, муку- для изготовления игрушек. Вот эти в коллекции Юли еще с детских лет. Подобные были в каждой советской семье, а еще Деды-Морозы в ватных шубах и елочные игрушки. Такие вещи вдохновляют - говорит мастерица. Есть у нее и свои авторские придумки- куклы Тильды- в которых соединяются текстиль, папье-маше , фетр и фоамиран - пластичная пористая резина.Юлия Манукалова, мастерица:- Очень люблю, очень теплая кукла, добрая, мягкая. У меня нет такого, чтобы я взяла и в точности скопировала. Я не беру мастер-классы. Мне нравится, чтоб моя индивидуальность сохранялась. Как один мастер подошел ко мне на фестивале и сказал- делай свое йй тебя есть своя изюминка. Вот я и делаю свои работы.Занимательно провести время с папье-маше можно в каждой семье. Юля приглашает попробовать сделать с ребенком простую елочную игрушку. Заранее готовим клейкую бумажную массу.Юлия Манукалова, мастерица:- Рвется бумажка, добавляется шпаклевка,к лей ПВА, масло и мыло жидкое.Основу можно хранить в холодильнике. Для работы нужны миски с водой и клеем ПВА, кусочек свернутой проволоки, 3 кисточки - мягкая беличья, плоская синтетическая и отдельная для росписи . А также обычный файл на картоне. Берем кусочек массы и- Прижимаем к файлику, плотненько, придаем форму приблизительно сантиметр толщиной.Отдельно приделываем ушки, лапки и ножки.- Не забываем про петельку из проволочки, скручиваем и немножко утопить в нашей фигуркеКисточкой пропитываем заготовку попеременно, то клеем ПВА , то водой. Это придаст фигурке прочность. Она не распадется после просушки. Затем начинаем работать плоской кисточкой.- Чтобы выделить лицо, хочу еще дополнительно вокруг нарастить объем маленькими кусочкам, выкладываем как бы пуховую опушку. У нас же ребята зверята меховые, маленький шарик, делаем носик.Сутки у теплой батареи. И можно завершать.Юлия Манукалова, мастерица:- И вот такие заготовочки получаются. Легкие. И ее уже можно разукрасить краской гуашь, синтетической кисточкой.По желанию фигурку можно загрунтовать и затем разукрасить. Процесс вас точно захватит- обещает мастерица, и главное, даст возможность научиться чему-то новому и создать добрую традицию семейного творчества.Татьяна Воронцова . Александр Голубев. Вести "Владимир".