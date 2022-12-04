Каждый желающий может отправить письмо Деду Морозу в 41 городском парке и на ВДНХ. Для этого достаточно написать послание с указанием обратного адреса и опустить его в специальный синий ящик с изображением снеговика.

Каждый желающий может отправить письмо Деду Морозу в 41 городском парке и на ВДНХ. Для этого достаточно написать послание с указанием обратного адреса и опустить его в специальный синий ящик с изображением снеговика.Без внимания не останется ни одно письмо. Сотрудники парков будут регулярно проверять ящики. Снеговики-почтовики доставят послания Деду Морозу.Узнать места расположения синих ящиков можно по . Полный список точек собран на Московской усадьбы Деда Мороза.Так, на ВДНХ установили уже пять специальных почтовых ящиков. Они находятся во флагманском инфоцентре, в арке главного входа, в мультимедийном центре "Союзмультпарк", на "Городской ферме", у "Рестомаркета" и в галерее "Лес".Скоро ящики разместят в Музее гаража особого назначения ФСО России, во Дворце госуслуг, экоцентре "Пчеловодство". Сотрудники ВДНХ раз в две-три недели будут направлять письма в Великий Устюг или резиденцию Деда Мороза в Кузьминках, передает портал mos.ru.Письмо можно отправить и обычный почтой. Необходимо указать адрес отправления: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.Совершить новогоднее чудо могут и сами москвичи. В столице проходит акция "", которая помогает исполнить желания детей из малообеспеченных семей, сирот с ограничениями здоровья и людей старшего поколения.Также в столичных парках открылись пункты сбора гуманитарной помощи "". Все желающие могут передать новогодние подарки жителям новых регионов и открытки участникам специальной операции и их семьям.Ранее москвичи с форматом празднования Нового года и Рождества. Столица посвятит мероприятия военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса.