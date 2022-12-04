Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался об арестах российских бизнесменов за границей. Политик напомнил о словах президента Владимира Путина, ставших пророческими.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался об арестах российских бизнесменов за границей. Политик напомнил о словах президента Владимира Путина, ставших пророческими.После начала специальной операции западные страны начали отбирать виллы, яхты и самолеты российских бизнесменов. Теперь очередь дошла до самих предпринимателей – "страдальцев", констатировал спикер.О таком развитии событий президент Владимир Путин предупреждал российских бизнесменов еще много лет назад. Слова главы государства оказались пророческими, заметил председатель ГД."В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш Президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства", – написал Володин в своем .Он призвал крупный бизнес развивать свою страну – Россию. Политик отметил, что предприниматели обязаны Родине, благодаря которой смогли реализовать себя."Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть – чище", – заключил Володин.Ранее спикер Госдумы об уехавших из России во время мобилизации. В дальнейшем они осознают свою ошибку, но будет поздно, считает политик.