5 декабря 2022 года проходит народный праздник Прокопьев день. Православная церковь чтит память...
5 декабря 2022 года проходит народный праздник Прокопьев день. Православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. После Прокопия обычно устанавливается хороший санный путь. Большие надежды крестьяне возлагали на покровителя дня. Его имя, по их понятиям, отражало ориентированность на «прокапывание», т.е. обустройство дорог. В этот период проводили ярмарки, торговали санями.
Что можно делать 5 декабря 2022 года:
1. В Прокопьев день доброй традицией было подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся.
2. Прислушивайтесь к советам окружающих — сегодня их советы и рекомендации будут для вас особенно полезны.
3. Можно начинать планировать путешествие, поездку, поход.
Что нельзя делать 5 декабря 2022 года:
1.Основное, что нельзя делать в этот день, – это пить крепкие алкогольные напитки. Согласно поверьям, в тело выпившего крепкий алкоголь может влететь нечистая сила и поселиться там навсегда.
2. В день Прокопия нельзя покупать и дарить живые цветы – они заберут энергию у хозяев дома. .
3. Нельзя давать деньги в долг — к ссоре с тем, кому вы дали взаймы.
Народные приметы на 5 декабря 2022 года:
Тёплый день — зима окажется снежной и продолжительной.
Волки выходят к деревне — зима будет суровая.
В мороз вода в проруби поднялась выше льда — к потеплению.
Снег буграми — к урожаю.
Северный ветер — к большому морозу.
Облака с севера на юг плывут — к солнечной погоде.
У зайцев шубка с пятнами — зима будет мягкой, с частыми оттепелями.
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