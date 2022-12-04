5 декабря 2022 года проходит народный праздник Прокопьев день. Православная церковь чтит память...

5 декабря 2022 года проходит народный праздник Прокопьев день. Православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. После Прокопия обычно устанавливается хороший санный путь. Большие надежды крестьяне возлагали на покровителя дня. Его имя, по их понятиям, отражало ориентированность на «прокапывание», т.е. обустройство дорог. В этот период проводили ярмарки, торговали санями.Что можно делать 5 декабря 2022 года:1. В Прокопьев день доброй традицией было подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся.2. Прислушивайтесь к советам окружающих — сегодня их советы и рекомендации будут для вас особенно полезны.3. Можно начинать планировать путешествие, поездку, поход.Что нельзя делать 5 декабря 2022 года:1.Основное, что нельзя делать в этот день, – это пить крепкие алкогольные напитки. Согласно поверьям, в тело выпившего крепкий алкоголь может влететь нечистая сила и поселиться там навсегда.2. В день Прокопия нельзя покупать и дарить живые цветы – они заберут энергию у хозяев дома. .3. Нельзя давать деньги в долг — к ссоре с тем, кому вы дали взаймы.Народные приметы на 5 декабря 2022 года:Тёплый день — зима окажется снежной и продолжительной.Волки выходят к деревне — зима будет суровая.В мороз вода в проруби поднялась выше льда — к потеплению.Снег буграми — к урожаю.Северный ветер — к большому морозу.Облака с севера на юг плывут — к солнечной погоде.У зайцев шубка с пятнами — зима будет мягкой, с частыми оттепелями.Фото www.pxfuel.com