Ксения Собчак – так еще модница. Но могла ли она в погоне за очередным стильным луком позариться на чужое?
Ксения Собчак – так еще модница. Но могла ли она в погоне за очередным стильным луком позариться на чужое?
Неприятности сыпятся на Андрея Малахова градом: на прошлой неделе стало известно о том, что супруга телеведущего Наталья Шкулева перестанет приносить деньги в семью, а на этой – выяснилось что пару обокрали. Но обо все по порядку!
Шкулева, занимавшаяся издательским делом, была вынуждена объявить о закрытии нескольких женских журналов, приносивших семье солидный доход. Заграничные партнеры отказались продлевать лицензию на выпуск журналов, поэтому теперь паре придется жить чуть скромнее.
В такой ситуации не счету будет каждая люксовая вещь: ее будут бережно носить и регулярно отдавать химчистку, но увы... И тут Андрея Малахова постигло разочарование: одна из его любимых футболок куда-то пропала! О своем горе он написал в Телеграм канале, сопроводив пост фотографией с одного из мероприятий.
Каково же было удивление подписчиков, когда сразу после Андрей Малахов сделал репост фотографии из канала Ксении Собчак, на которой телеведущая собирала лук на день. И угадайте что? Там красовалась именно та сгинувшая в небытие футболка!
Таким образом, дорогостоящая пропажа обнаружилась в гардеробе у Ксении Собчак, а с подачи
Андрея Малахова
все, кто подписан на его Телеграм канал, теперь уверены, что именно Ксения и помогла футболке испариться.
"Все понятно", "Собчак уже неоднократно ловили на воровстве материалов, а тут всего лишь футболочка", "Вот так совпадение
", – удивленно отметили пользователи Сети в ответ на публикации Андрея Малахова.