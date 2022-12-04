Ксения Собчак – так еще модница. Но могла ли она в погоне за очередным стильным луком позариться на чужое?

Ксения Собчак – так еще модница. Но могла ли она в погоне за очередным стильным луком позариться на чужое?Неприятности сыпятся на Андрея Малахова градом: на прошлой неделе стало известно о том, что супруга телеведущего Наталья Шкулева перестанет приносить деньги в семью, а на этой – выяснилось что пару обокрали. Но обо все по порядку!Шкулева, занимавшаяся издательским делом, была вынуждена объявить о закрытии нескольких женских журналов, приносивших семье солидный доход. Заграничные партнеры отказались продлевать лицензию на выпуск журналов, поэтому теперь паре придется жить чуть скромнее.В такой ситуации не счету будет каждая люксовая вещь: ее будут бережно носить и регулярно отдавать химчистку, но увы... И тут Андрея Малахова постигло разочарование: одна из его любимых футболок куда-то пропала! О своем горе он написал в Телеграм канале, сопроводив пост фотографией с одного из мероприятий.Каково же было удивление подписчиков, когда сразу после Андрей Малахов сделал репост фотографии из канала Ксении Собчак, на которой телеведущая собирала лук на день. И угадайте что? Там красовалась именно та сгинувшая в небытие футболка!Таким образом, дорогостоящая пропажа обнаружилась в гардеробе у Ксении Собчак, а с подачиАндрея Малаховавсе, кто подписан на его Телеграм канал, теперь уверены, что именно Ксения и помогла футболке испариться."Все понятно", "Собчак уже неоднократно ловили на воровстве материалов, а тут всего лишь футболочка", "Вот так совпадение", – удивленно отметили пользователи Сети в ответ на публикации Андрея Малахова.