Около 15.50 на 344 км трассы «Золотое кольцо», вблизи деревни Бабино Гусь-Хрустального района, столкнулись две легковушки.

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП во Владимирской области. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Около 15.50 на 344 км трассы «Золотое кольцо», вблизи деревни Бабино Гусь-Хрустального района, столкнулись две легковушки.По предварительным данным, 23-летний водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны Владимира, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой», за рулём которой находился 41-летний мужчина.На место дорожно-транспортного происшествия прибыли спасатели, медики и экипаж ГИБДД. Сотрудники деблокировали одного пострадавшего. Водитель отечественного автомобиля погиб. Его 40-летний пассажир и 21-летний пассажир «немца» получили травмы. Оба направлены на амбулаторное лечение.Обстоятельства аварии устанавливаются. Всего в ликвидации последствий автокатастрофы принимали участие 15 человек и 5 единиц техники.