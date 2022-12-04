Команда студентов-архитекторов ВлГУ стала участником 5-го молодежного конкурса Наследие. У...

Команда студентов-архитекторов ВлГУ стала участником 5-го молодежного конкурса "Наследие".У ребят в эти дни финальная защита своего проекта на форуме в Москве. Ждем результатов сегодня . Они презентовали проект реставрации усадьбы Уваровых "Красная горка" в Муроме. Студенты передают привет из столицы и конечно, надеются на победу. И мы с ними тоже. С нашим корреспондентом Ангелиной Свищ они поделились своими разработками. Давайте смотреть.Пышная липовая аллея, дом конца 18 века в стиле классицизм. Усадьба четы Уваровых "Красная горка" в Карачарове известна на всю Владимирскую область. Супруги Алексей Сергеевич и Прасковья Сергеевна были знаменитыми археологами и внесли большой вклад в исследования Древней Руси. Стены усадьбы помнят и другие периоды. После революции в ней располагалась коммуна Альтруист, во времена Великой Отечественной войны - военный госпиталь. На сегодняшний день от усадьбы сохранились два флигеля, гостиный дом и ряд служебных помещений.Ксения Фирсова, студентка кафедры архитектуры ВлГУ:- Я сама из города Мурома и инициатива об этой усадьбы поступила от меня. А все остальные ребята присоединились ко мне и у нас получилась неплохая команда.Студентку ВлГУ Ксению Фирсову как и любого жителя Мурома беспокоит судьба усадьбы Уваровых. Девушка учится на архитектора поэтому обойти полуразрушенный культурный памятник не могла. Ее инициативу подержали одногруппники и отправили заявку на молодежный форум "Наследие". За полтора месяца студентам удалось воссоздать былое величие усадьбы. Пока, правда, только графически.Илья Криночкин, студент кафедры архитектуры ВлГУ:- Процесс был не простым пришлось работать с чертежами, которые уже устарели, размеры были непонятны, чертежи не все присутствовали, сканы были некачественными. Но мы справились и сделали всю работу.В планах у студентов не только восстановить историческое здание, но и создать новое место "притяжения" для туристов. Так во "второй жизни" усадьбы Уваровых, по замыслу участников проекта, может появится: музей, гостиница, реставрационный центр и ремесленные мастерские .Алена Новикова, студентка кафедры архитектуры ВлГУ:- Мы проводили соцопрос и жители города хотели бы видеть на территории усадьбы именно скаку-то музейную функцию.Помощь студенческому проекту оказала бывшая выпускница ВлГУ, а теперь действующий реставратор Екатерина Манасова. Совместными усилиями удалось выйти в финал конкурса, обойдя проекты из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Участие в фестивале- способ привлечь как можно больше внимания к архитектурному памятнику "Красная горка".Екатерина Манасова, архитектор-реставратор:- Хотелось бы, чтобы проект получил свою реализацию, потому что ну важно, чтобы наследие было доступно для каждого из нас. Чтоб наше наследие можно было транслировать в последствии в какие-либо туристические маршруты. То сейчас этого, к сожалению не происходит с этой усадьбой.Участники команды считают, что подобные проекты должны становится отправной точкой для сохранения культурного наследия, а не оставаться лишь на бумаге, в виде чертежей. Сам конкурс финансовой поддержки не предполагает, поэтому для того, чтобы воплотить свою мечту по возрождению дворянской усадьбы им потребуется пройти долгий и сложный путь.Ангелина Свищ. Александр Голубев. Вести "Владимир"