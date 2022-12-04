Филипп Киркоров не сумел исполнить желание дочери. К счастью, наследница певца все-таки получила то, что хотела.

Филипп Киркоров не сумел исполнить желание дочери. К счастью, наследница певца все-таки получила то, что хотела.Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория первого декабря отметила день рождения. В загородный дом певца приехали коллеги артиста по цеху. Звездные гости подарили девочке роскошные вещи: дизайнерскую одежду, обувь и стильную сумку.Папа Аллы-Виктории не поскупился и преподнес ей дорогостоящие серьги от известного французского дома моды. Киркоров признался, что ему пришлось приложить усилия, чтобы достать эту вещь в России.Несмотря на искреннее желание Киркорова угодить дочери, певец с треском провалился — у него не получилось исполнить самое заветное желание именинницы. Все дело в том, что Алла-Виктория попросила в подарок редкое животное. Речь идет о ресничном гекконе-бананоеде, который обитает на острове Новая Каледония.К счастью, звездной наследнице не пришлось остаться без главного презента. Осуществить мечту вызвалась съемочная группа телеканала НТВ. Ушлые телевизионщики привезли террариум прямо в особняк певца.Киркоров поблагодарил специалистов за приложенные усилия. Филипп Бедросович выразил удивление тому, как сотрудникам НТВ удалось найти редкое животное. Певец посетовал на то, что его связи и возможности не помогли ему исполнить главное желание дочери.Кроме того, артист вспомнил, как однажды наследница попросила у него какую-то особенную жабу. Тогда Филипп скептически отнесся к этой просьбе. "Я сказал тогда, что только через мой труп. Приходишь: "Алла-Виктория, доброе утро, пошли в школу!" — а там жаба. Сидит, мерзкая, на ее подушке. А этот маленький "стручок" — другое дело", — поведал певец в новом выпуске программы "Ты не поверишь!" на НТВ.