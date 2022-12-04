Попал Генри Форд в Рай. Подходит к Адаму и спрашивает:- Это ты женщину изобрел?
- Ну я.- Тогда вот выслушай мои замечания по твоему изобретению,
с технической точки зрения! Первое: передок получился откровенно слабым.
Второе: задний кардан постоянно вихляет
Третье: очень дорога в обслуживании, потому что прожорлива
и четвёртое: впускной клапан близко расположен с выхлопным.
Адам хмыкнул и грит:
- Может, моё изобретение не так совершенно, как ваше, но зато мужчины
пользуются им гораздо больше, чем вашим....!!!
еще анекдот!