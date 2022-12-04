Двое мужчин и женщина, жители города Гусь-Хрустальный, получили срок за хранение и продажу наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе МВД. Нарушение закона в лице 39-летней выявили летом

Двое мужчин и женщина, жители города Гусь-Хрустальный, получили срок за хранение и продажу наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе МВД. Нарушение закона в лице 39-летней выявили летом текущего года. Женщину задержали во время сбыта дозы наркотического средства. В дальнейшем полицейские задокументировали аналогичный факт сбыта наркотика ее 49-летним сожителем. Осужденные распространяли на территории района героин. Это