3 декабря в Петушинском районе загорелся жилой дом. В Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Петушинский район, г. Костерево, ул.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2022-v-petushinskom-rajone-dotla-sgorel-zhiloj-dom.html" target="_blank">В Петушинском районе дотла сгорел жилой дом</a> - 3 декабря в Петушинском районе загорелся жилой дом. В Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Петушинский район, г. Костерево, ул.
[url=https://33live.ru/novosti/04-12-2022-v-petushinskom-rajone-dotla-sgorel-zhiloj-dom.html]В Петушинском районе дотла сгорел жилой дом[/url] - 3 декабря в Петушинском районе загорелся жилой дом. В Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Петушинский район, г. Костерево, ул.