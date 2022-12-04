3 декабря в Петушинском районе загорелся жилой дом. В Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Петушинский район, г. Костерево, ул.

3 декабря в Петушинском районе загорелся жилой дом. В Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Петушинский район, г. Костерево, ул. Ленинская, д. 71 поступило в 19-42. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Звонок был поздним, и на момент прибытия подразделений дом уже полыхал по всей площади. Пожарные