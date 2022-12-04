Вологодская фирма с задержкой, но исполнила один из двух контрактов на поставку в город Владимир...

Вологодская фирма с задержкой, но исполнила один из двух контрактов на поставку в город Владимир первый низкопольный троллейбус марки «Авангард», — сообщает мэрия областного центра. Компания исполнила контракт стоимость 20,7 миллиона рублей с задержкой на 10 дней — дедлайн истек еще 20 ноября.Троллейбус прибыл в депо муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс». Он соответствует всем современным требованиям, оборудован аппарелями для инвалидов, кондиционерами и камерами видеонаблюдения.В общей сложности, компания должна поставить во Владимир шесть троллейбусов. Городская администрация заключила с фирмой два контракта. Первый контракт на поставку пяти троллейбусов не был исполнен в срок и был расторгнут в одностороннем порядке.Вологодская компания оспорила решение мэрии Владимира в Арбитражном суде Владимирской области. Судебное заседание по иску вологодской фирмы к городскому управлению транспорта и связи назначено на 14 декабря.Фото администрации Владимирской области