В областном центре письма для Деда Мороза можно оставить в центральном городском парке неподалёку от Колеса обозрения. Там работает «Мастерская сказок». Ещё один пункт находится в парке Дружба.

В областном центре письма для Деда Мороза можно оставить в центральном городском парке неподалёку от Колеса обозрения. Там работает «Мастерская сказок». Ещё один пункт находится в парке Дружба.Кроме того, отправить письмо главному волшебнику страны можно по почте. Адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Резиденция Деда Мороза». В отделениях почтовой связи установлены специальные ящики.К слову, 4 декабря празднуется День написания писем и заказа подарков у Деда Мороза.