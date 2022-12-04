Во Владимире подходит к концу общественное обсуждение проекта реорганизации лесного парка «Дружба»...

Во Владимире подходит к концу общественное обсуждение проекта реорганизации лесного парка «Дружба» в государственный природный парк регионального значения. На его территории запретят строить дома, парковать машины и пасти скот. Городские власти предлагают создать единую территорию площадью 332,1 гектара, свободную от капитального строительства, которая включала бы в себя лесопарковую (284 гектара) и лугопарковую (48,1 гектара) зоны.В природный парк включат в том числе спорные участки, которые городские власти отводили под застройку многоквартирными домами, которые спровоцировали публичные протесты. На тот момент активисты собрали и передали губернатору Владимиру Сипягину более 8 тысяч подписей в защиту парка.С помощью парка можно будет поддержать биоразнообразие флоры, сохранить среду обитания редких видов растений, животных и грибов, стабилизировать микроклимат и гидрологический режим территории. Парк станет базой для проведения спортивных мероприятий, позволит жителям отдохнуть от городской суеты.В объединенном природном парке запретят строительство любых крупных сооружений, например, жилых домов, рубку деревьев, проезд транспорта. В «Дружбе» разрешат строить не капитальные спортивные объекты высотой до 4,5 метра. Обсуждение проекта по реорганизации парка продлится до 12 декабря. Со схемами нового объекта можно ознакомиться в городском управлении по охране окружающей среды.Фото www.pxfuel.com