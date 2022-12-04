Во Владимире подходит к концу общественное обсуждение проекта реорганизации лесного парка «Дружба»...
Во Владимире подходит к концу общественное обсуждение проекта реорганизации лесного парка «Дружба» в государственный природный парк регионального значения. На его территории запретят строить дома, парковать машины и пасти скот. Городские власти предлагают создать единую территорию площадью 332,1 гектара, свободную от капитального строительства, которая включала бы в себя лесопарковую (284 гектара) и лугопарковую (48,1 гектара) зоны.
В природный парк включат в том числе спорные участки, которые городские власти отводили под застройку многоквартирными домами, которые спровоцировали публичные протесты. На тот момент активисты собрали и передали губернатору Владимиру Сипягину более 8 тысяч подписей в защиту парка.
С помощью парка можно будет поддержать биоразнообразие флоры, сохранить среду обитания редких видов растений, животных и грибов, стабилизировать микроклимат и гидрологический режим территории. Парк станет базой для проведения спортивных мероприятий, позволит жителям отдохнуть от городской суеты.
В объединенном природном парке запретят строительство любых крупных сооружений, например, жилых домов, рубку деревьев, проезд транспорта. В «Дружбе» разрешат строить не капитальные спортивные объекты высотой до 4,5 метра. Обсуждение проекта по реорганизации парка продлится до 12 декабря. Со схемами нового объекта можно ознакомиться в городском управлении по охране окружающей среды.
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