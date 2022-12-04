В МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме 2 В на улице Добросельская во Владимире....

В МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме 2 В на улице Добросельская во Владимире. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место происшествия.В подьезде жилого дома наблюдалось задымление.Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение 2-х квартир и не дали огню распространиться. Во время пожара было эвакуировано 40 человек, из которых 8 детей и спасено 5 человек, из них 1 ребенок.Устанавливается причина пожара.Фото pxfuel.com