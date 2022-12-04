С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177719 владимирцев.

Во Владимирской области 4 декабря выявлен 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Александровском, 4 - в Ковровском, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Селивановском и Киржачском, по 1 - в Собинском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском, Суздальском, Петушинском и Юрьев-Польском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177719 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49360 заболевших во Владимире, 20987 - в Ковровском районе и 19205 - в округе Муром.