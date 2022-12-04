Суздальские мастера уже готовятся к Новому году. Настроение задают местные мастера, прославившееся...

Суздальские мастера уже готовятся к Новому году. Настроение задают местные мастера, прославившееся на всю страну коллекцией уникальных матрешек.Теперь в центре внимания местных рукодельниц — ёлочные игрушки. Большинство новогодних изделий на мануфактуре народных промыслов создаются из берёзы и липы. Самые востребованные варианты этой зимой — деревянные шарики с символом года. Зайчики на игрушках самые разные, но фоны все без исключения выполнены в традиционной технике, когда каждая рябинка — отпечаток пальца, предварительно погруженного в краску.«Каждая игрушка абсолютно уникальна и никогда не повторяет орнамент с точностью на 100 процентов», - говорит мастер, Анна Герасимова.На столе у мастера находятся сразу несколько круглых символов Нового года. Пока один сохнет, можно заниматься другим. Сколько времени уходит на один шарик, точно неизвестно. Его надо не только расписать, но и высушить в цеху, залакировать. Только потом готовый ёлочный сувенир попадает в магазин.В коллекции суздальских рукодельниц также есть ёлочки, снегурочки и даже снеговики в форме матрёшки.Для самых маленьких в Суздале придумали своё новогоднее чудо — игрушку, которая никогда не падает. Секрет неваляшки мастера не раскрывают. Отдельное внимание уделим детским лопаткам с тематикой зимнего праздника. В прошлом году на выставке в Москве посетители сравнили деревянные изделия для уборки снега с настоящим произведением искусства: «Такими надо интерьер украшать, а не копать».Фото pxfuel.com