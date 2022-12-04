На VIII Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»...

На VIII Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» представили интерактивную карту, которая включает в себя информацию об актуальных поисках с привязкой к локации, перечень необходимого инвентаря, контакты представителей «ЛизаАлерт».Сообщается, что карту уже можно найти в мобильных версиях платформы «Авито». В ближайшее время на сайте должны появиться ориентировки на карте и контакты локального отряда и информация о том, какое оборудование или помощь необходимы для поисков.Проект создан для вовлечения пользователей в работу поисковых отрядов.Ранее мы рассказывали о работе поисковой группы "ЛизаАлерт":Пропавший 16-летний подросток из Коврова найден живымВ Ковровском районе спасатели два дня искали пропавших грибниковПоисковики «ЛизаАлерт» нашли еще одного заблудившегося грибника во Владимирской областиФото https://vk.com/lizaalert_vladim