На VIII Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»...
На VIII Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» представили интерактивную карту, которая включает в себя информацию об актуальных поисках с привязкой к локации, перечень необходимого инвентаря, контакты представителей «ЛизаАлерт».
Сообщается, что карту уже можно найти в мобильных версиях платформы «Авито». В ближайшее время на сайте должны появиться ориентировки на карте и контакты локального отряда и информация о том, какое оборудование или помощь необходимы для поисков.
Проект создан для вовлечения пользователей в работу поисковых отрядов.
Ранее мы рассказывали о работе поисковой группы "ЛизаАлерт":
Пропавший 16-летний подросток из Коврова найден живым
В Ковровском районе спасатели два дня искали пропавших грибников
Поисковики «ЛизаАлерт» нашли еще одного заблудившегося грибника во Владимирской области
Фото https://vk.com/lizaalert_vladim