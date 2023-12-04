16-летняя певица из Владимира покоряет популярный телевизионный проект «Синяя птица» Всероссийский...

16-летняя певица из Владимира покоряет популярный телевизионный проект «Синяя птица»Всероссийский конкурс «Синяя птица» — это отличный шанс для юных артистов заявить о себе на всю страну! Желанием создателей шоу телеканала «Россия1» было восстановить традицию советских детских конкурсов. В те времена на сцену выходили ребята, которые занимались творчеством с ранних лет, их уровень был неизменно высок. И у создателей проекта всё получилось.На днях в конкурсе «Синяя птица» о себе на всю Россию заявила юная звезда из Владимира!16-летняя Вероника Мухина с первых нот покорила своим сильным вокалом и искренним исполнением - телезрителей, а также профессиональное жюри.Вероника Мухина — ученица 10 класса Гимназии №3 города Владимира. Как рассказала юная певица корреспондентку ГТРК «Владимир», ей удалось закончить две музыкальные школы по классу «вокал», а в данный момент она учится играть на гитаре.После выхода выступления в эф телеканала «Россия-1», Вероника Мухина поделилась своими впечатлениями от проекта:- В 2 года 10 месяцев я начала заниматься вокалом, потому что пела почти... с рождения! И вообще, в таком возрасте раньше не брали в другие кружки. Я давно хотела поучаствовать в конкурсе «Синяя Птица», несколько раз уже ездила на прослушивания. А в этом году, наконец-то, удалось пройти в полуфинал! Я всегда мечтала выйти на сцену, где пели мои кумиры, а также хотела, чтобы меня услышали такие люди, как члены жюри. Я мечтала, чтобы мое исполнение тронуло аудиторию, ведь я пою от души...- Меня можно поддержать в голосовании, отправив сообщение «08» на номер 9392 до 12:59 10 декабря. Отмечу, что это совершенно бесплатно. Очень важна поддержка моих земляков!- На проекте меня удивил оркестр, который смог исполнить "минусовку" с такой точностью, что просто поразило! Такого, конечно, я не ожидала. Когда я вышла на сцену, то прослезилась, пока шёл сюжет о моей семье, ведь даже не представляю, чтобы я делала без неё, без поддержки самых близких.- Мне удалось пообщаться с ведущей проекта - Дарьей Златопольской, а после выступления с членами жюри: Мариной Неëловой, Николаем Цискаридзе, Денисом Мацуевым. Следующий этап - это финал, и, конечно, мечта! Было бы невероятно... снова оказаться на этой сцене и спеть с кем-нибудь из звёзд. Надеюсь,всё получится!Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Видео: Россия-1, проект «Синяя птица»Фото: из личного архива Вероники Мухиной