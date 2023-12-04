Акция «Дорожный пристав» по взысканию задолженности прошла в Суздале Судебные приставы,...

Акция «Дорожный пристав» по взысканию задолженности прошла в СуздалеСудебные приставы, компания «Энергосбыт Волга», сотрудники ГИБДД и ЕРИЦ Владимирской области провели совместный рейд в Суздале. Цель мероприятия – взыскание задолженности по штрафам, налогам и платежам, в том числе за электроэнергию и услуги ЖКХ.Специальный аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», предоставленный ЕРИЦ Владимирской области, установили на въезде в Суздаль из Владимира, окрестных сёл и деревень. Оборудование позволяет по номерам автомобилей выявлять в транспортном потоке должников, не затрагивая других участников дорожного движения.- Когда едет транспортное средство, камера распознаёт автомобильные номера и пробивает их по базам. При совпадении информация отражается на мониторе компьютера. Далее сотрудник ГИБДД останавливает транспортное средство. В это время судебный пристав-исполнитель имеет возможность пообщаться с должником, - рассказала заместитель начальника отдела организации исполнительного розыска и реализации имущества должников УФССП России по Владимирской области Кристина Егорова.Место для проведения рейда было выбрано не случайно. На этот раз было выявлено 5 должников. В частности, сумма просроченной дебиторской задолженности клиентов-физических лиц Суздальского района перед «Энергосбыт Волга» на 1 ноября 2023 года превысила 53 миллиона рублей: 7 миллионов за электроэнергию и 46 миллионов рублей за услуги ЖКХ по единой квитанции.«Энергосбыт Волга» работает с должниками строго в рамках действующего законодательства. На данный момент в исполнительном производстве находятся более 9 тысяч дел клиентов со всей Владимирской области на общую сумму 50,6 миллионов рублей, из них 687 дел – по Суздальскому району.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца. Быстро и из любой точки с доступом в интернет сделать это можно с помощью удобных онлайн-сервисов компании:- личный кабинет клиента на сайте www.esbvolga.ru;- мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;- виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить!Отмечается, что у клиентов с хорошей платёжной дисциплиной есть возможность принимать участие в акциях компании и получать ценные подарки.