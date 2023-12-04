“Усиливаем в областном правительстве специализированный блок безопасности” – сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Временно исполнять обязанности замгубернатора по

“Усиливаем в областном правительстве специализированный блок безопасности” – сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Временно исполнять обязанности замгубернатора по безопасности будет Эдуард Селезнёв. Эдуард Селезнев возглавит целый блок, который будет состоять из трех ведомств. В него войдут министерство региональной безопасности, государственно-правовое управление и инспекция государственного административно-технического надзора. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Усиливаем в областном