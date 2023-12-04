Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании мемориала во...

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании мемориала во Владимире.Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Александровичу Кулакову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.Напомним, в СМИ стали появляться сообщения о «непринятии мер» к ремонту мемориального комплекса, посвященного 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Владимире.«Монумент находится в ненадлежащем состоянии: обвалилась плитка, на которой высечены слова в память о погибших жителях города, капитальный ремонт объекта ни разу не осуществлялся...» - сообщалось ранее.В данный момент исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Фото: https://t.me/sledcom_press