Анна Борисова, врач-инфекционист Владимирского областного Центра по профилактике и борьбе со...

Анна Борисова, врач-инфекционист Владимирского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, рассказала, почему положительный тест на ВИЧ - не приговор.Знать свой ВИЧ-статус должен каждый. В начале декабря в нашей стране традиционно проходят дни, посвященные борьбе с вирусом иммунодефицита.Какова заболеваемость в нашем регионе? Где можно сдать тест? И почему положительный статус - не приговор?Об этом мы поговорили с Анной Борисовой, врачом-инфекционистом Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.