Об этом сообщили в Следственном Комитете по Владимирской области.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о разваливающемся памятнике 30-летию Победы в Великой Отечественной войне во Владимире. Об этом сообщили в Следственном Комитете по Владимирской области.Так, по информации Следкома, у монумента уже обвалилась плитка, где высечены слова в память о погибших на войне. Капремонт памятника ни разу не осуществлялся. Теперь делом займётся руководитель СУ СК по региону Артём Кулаков.