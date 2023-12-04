В области зафиксирован рост популяции насекомого.

Борьбу с непарным шелкопрядом начнут весной 2024 года во Владимирской области. Об этом рассказали в правительстве области. Специалисты намерены провести обработку лесов и земель в Гусь-Хрустальном районе. Там было обнаружено наибольшее число насекомого-вредителя.В общей сложно площадь заражения составила 20,9 тысяч гектаров по региону. Зафиксирован рост популяции насекомого.Для борьбы будут использовать препарат Лепидоцид СК. На работы выделят 8,7 миллионов рублей. Заявка на работы уже отправлена на рассмотрение в Федеральное агентство лесного хозяйства.