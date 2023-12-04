В детской больнице Гусь-Хрустального открылись два новых направления медицинской помощи.

В детской больнице Гусь-Хрустального открылись два новых направления медицинской помощи. Теперь несовершеннолетние жители смогут попасть на приём в кабинеты реабилитации и диетолога. Такую информацию в понедельник, 3 декабря, сообщила правительства Владимирской области.Отмечается, что здоровьем юных пациентов займутся опытные медики: врач-реабилитолог Анастасия Солнцева и врач-педиатр Екатерина Подобряева. Посетить кабинет реабилитации смогут ребята, проходящие восстановление после полученных травм, а также страдающие неврологическими заболеваниями или нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ну а диетолог сможет назначить правильное питание и оказать помощь детям с избытком или нехваткой веса.