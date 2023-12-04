Дольщики ЖК «Дуброва Парк» объединились и обратились к Владимир Путину с просьбой подключиться к решению их долголетней проблемы. Это уже третье обращение к президенту, но вот собраться

Дольщики ЖК «Дуброва Парк» объединились и обратились к Владимир Путину с просьбой подключиться к решению их долголетней проблемы. Это уже третье обращение к президенту, но вот собраться собственниками квартир всех 5 домов-долгостроев Другова владимирцы решили впервые: речь о трех корпусах “Дуброва парк-2”, семнадцатиэтажки ЖК-1 и жилого комплекса на Никитской. Видеообращение люди записали с надеждой выйти