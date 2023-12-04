Какие вопросы оказались самыми сложными для жителей Владимирской области на Всероссийском...

Какие вопросы оказались самыми сложными для жителей Владимирской области на Всероссийском тестировании по финансовой грамотности?Как сообщает пресс-служба Отделения Владимир Банка России, взрослым участникам было легче ответить на вопросы о финансовом мошенничестве и погашении кредитов, а сложнее — о налогообложении при продаже недвижимости и проблемах при назначении страховой пенсии по старости.Для школьников средних и старших классов Владимирской области самыми простыми оказались вопросы по защите данных банковских карт, а самыми трудными — об инвестировании, защите персональных данных в приложениях и проблемах, связанных с оформлением страхового полиса.С заданиями личного зачета справились 76% участников — это более 10,5 тысяч жителей Владимирской области.При этом всего совершено 27,8 тысяч попыток прохождения теста, многим удалось пройти зачет со второго или третьего раза.Уже несколько лет пройти испытание на финансовую грамотность можно и семьями. В этом году из 665 региональных команд-участников задания семейного зачета успешно выполнило 70% — около 500 семей.«Приятно, что число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности ежегодно растет. Жители Владимирского региона легко справились с заданиями по выявлению финансовых пирамид, продемонстрировали знания о своих финансовых правах, например, по теме кредитных каникул. Финансовый рынок развивается, способы защиты информации совершенствуются, необходимо следить за новациями…», — отмечает управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Фото: pxfuel.com