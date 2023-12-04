Губернатор Александр Авдеев и министр лесного хозяйства Евгений Малышев обсудили план борьбы с непарным шелкопрядом, чтобы летом не повторилось нашествие гусениц. Евгений Малышев, министр

Губернатор Александр Авдеев и министр лесного хозяйства Евгений Малышев обсудили план борьбы с непарным шелкопрядом, чтобы летом не повторилось нашествие гусениц. Евгений Малышев, министр лесного хозяйства «Значительный рост популяции непарного шелкопряда произошёл летом этого года преимущественно на землях национального парка «Мещёра» и лесничеств в Гусь-Хрустальном районе. Это было связано отчасти с увеличением присутствия насекомого в