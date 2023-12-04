Лыжная дорога в поселке Красное Эхо вот-вот будет доступна к катанию даже в темное время суток. Там практически завершили установку освещения, рассказали в пресс-службе областного

Лыжная дорога в поселке Красное Эхо вот-вот будет доступна к катанию даже в темное время суток. Там практически завершили установку освещения, рассказали в пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу райадминистрации Алексея Кабенкина. Вдоль трассы рабочие уже установили железобетонные опоры, проложили линию электропередачи, смонтировали светильники. Впереди пусконаладочные работы. Ранее в мэрии Владимира рассказали о ситуации