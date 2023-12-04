Председатель Следкома России поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии мемориала Победы во Владимире. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в

Председатель Следкома России поручил провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии мемориала Победы во Владимире. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальных сетях. Судя по опубликованной информации, подобная реакция со стороны Александра Бастрыкина последовала после одной из публикаций в СМИ, где сообщалось о непринятии мер к ремонту владимирского мемориального комплекса в честь Победы