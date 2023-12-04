На Владимирскую область надвигаются аномальные «сибирские» морозы.
Специалисты Гидрометцентра...
На Владимирскую область надвигаются аномальные «сибирские» морозы.
Специалисты Гидрометцентра России предупреждают, что в ЦФО - в области высокого атмосферного давления пройдет небольшой снег, метели чуть утихнут, но похолодание будет лишь усиливаться, как говорится: «Мороз крепчает!»
В период с 5 по 10 декабря средняя суточная температура будет на 7-11°С ниже нормы, что соответствует критерию опасного явления «аномально холодная погода», отмечают синоптики Гидрометцентра России.
5 декабря во Владимире (и по области) ожидается до -14°С мороза днём. Вероятность осадков в виде снега — 40%.
Атмосферное давление в течение дня начнёт повышаться: от 749 до 757 мм ртутного столба. Ветер прогнозируется — западный, до 3 метров в секунду. Влажность — высокая, до 84%.
К ночи температура опустится до -16°С. На дорогах — гололедица, возможны заносы.
С 6 декабря «сибирские» морозы начнут наступать во всю мощь. Конец недели обещает быть аномально морозным, температура может опуститься до -22… 24°С.
Народный прогноз погоды, приметы на 5 декабря:
«Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает», – говорили наши предки. Верили, что если в Прокопьев день на улице тепло, то зима будет долгой и снежной.
«Кольца вокруг луны — к морозу».
«Птицы утеплили гнезда — значит, придут сильные морозы».
«Снегири тянут мелодию — ожидается вьюга».
Фото: pxfuel.com