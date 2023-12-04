На Владимирскую область надвигаются аномальные «сибирские» морозы. Специалисты Гидрометцентра...

На Владимирскую область надвигаются аномальные «сибирские» морозы.Специалисты Гидрометцентра России предупреждают, что в ЦФО - в области высокого атмосферного давления пройдет небольшой снег, метели чуть утихнут, но похолодание будет лишь усиливаться, как говорится: «Мороз крепчает!»В период с 5 по 10 декабря средняя суточная температура будет на 7-11°С ниже нормы, что соответствует критерию опасного явления «аномально холодная погода», отмечают синоптики Гидрометцентра России.5 декабря во Владимире (и по области) ожидается до -14°С мороза днём. Вероятность осадков в виде снега — 40%.Атмосферное давление в течение дня начнёт повышаться: от 749 до 757 мм ртутного столба. Ветер прогнозируется — западный, до 3 метров в секунду. Влажность — высокая, до 84%.К ночи температура опустится до -16°С. На дорогах — гололедица, возможны заносы.С 6 декабря «сибирские» морозы начнут наступать во всю мощь. Конец недели обещает быть аномально морозным, температура может опуститься до -22… 24°С.Народный прогноз погоды, приметы на 5 декабря:«Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает», – говорили наши предки. Верили, что если в Прокопьев день на улице тепло, то зима будет долгой и снежной.«Кольца вокруг луны — к морозу».«Птицы утеплили гнезда — значит, придут сильные морозы».«Снегири тянут мелодию — ожидается вьюга».Фото: pxfuel.com