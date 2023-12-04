Народные приметы на 5 декабря. Почему в Прокопьев день нельзя покупать и дарить живые цветы? Во...

Народные приметы на 5 декабря. Почему в Прокопьев день нельзя покупать и дарить живые цветы?Во вторник, 5 декабря 2023 года Православная церковь чтит память святого Прокопия. Поэтому наши предки отмечали Прокопьев день. После Прокопьева дня устанавливается хороший санный путь. Большие надежды крестьяне возлагали на покровителя дня."Прокоп по снегу ступает, дороги копает...","Пришел Прокоп – разрыл сугроб.."В этот период начинали проводить ярмарки, торговали санями. 5 декабря по окончанию работ собирали общий праздник, на который приходили все жители селения. Здесь они пили, ели и общались. Часто всем селом скидывались и покупали барана, жарили его и угощались. Мужчины и парни днем ездили по дрова и по сено, а вечерами занимались ремонтом и изготовлением саней. Дети собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки.Что можно и нельзя делать в Прокопьев день?В Прокопьев день доброй традицией было подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся. Считалось, что тот, кто откажется почтить память мученика таким образом, самого себя обречет на голодный год.Также 5 декабря стоит особенно внимательно прислушиваться к советам окружающих — даже если вы о них не просили. То, о чем расскажет советчик в этот праздник, принесет вам большую пользуВ день Прокопия нельзя покупать и дарить живые цветы – они заберут энергию у хозяев дома. Поэтому в качестве подарка лучше преподнести букет, например, из конфет.Нельзя 5 декабря давать деньги соседям в долг, так как можно с ними надолго и сильно поссориться.Народные приметы на 5 декабря 2023 годаТёплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядёт оттепель и снег с дождём.Фото: freepik.com