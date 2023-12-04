Ранее этот пост занимал генерал-майор Александр Кузьминых.

Как следует из Указа Президента РФ от 27 ноября, пост начальника УФСБ по Владимирской области занял полковник Александр Борисович Лимарев. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.Известно, что он родился 12 октября 1979 года в городе Пятигорск Ставропольского края. После окончания ВУЗа в 2003 году работал в органах безопасности, прошёл путь от оперуполномоченного до заместителя начальника управления ФСБ России по Владимирской области, входит в состав Оперативного штаба во Владимирской области, а также имеет ведомственные и государственные награды.Ранее пост начальника ФСБ в регионе занимал Александр Кузьминых. Он был переведён на новое место службы, однако, какое именно, не сообщается.