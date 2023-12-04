Подрядная организация, выполняющая строительство подъездной дороги к деревне Федотово Гусь-Хрустального района, сорвала сроки сдачи объекта.

Подрядная организация, выполняющая строительство подъездной дороги к деревне Федотово Гусь-Хрустального района, сорвала сроки сдачи объекта. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что подрядчик должен был завершить строительство дороги к 1 августа 2023 года. Однако и в начале ноября фирма не выполнила более 41% от общего объема работ.В настоящий момент в отношении гендиректора организации возбуждено административное дело. «Завершение работ находится на контроле межрайонной прокуратуры», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.