В Вязниках правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве городского парка «Планета детства».

В Вязниках правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве городского парка «Планета детства». Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преображение общественного пространства велось в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В результате прокурорской проверки было установлено, что второй этап благоустройства выполняло ООО «Агуна». Заказчик принял и оплатил работы на основании предоставленного ему акта.«В то же время проведённой прокуратурой проверкой установлено, что подрядной организацией часть предусмотренных контрактом мероприятий выполнено не в полном объёме», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. В общем счёте подрядчик не выполнил работ более чем на 150 тыс. рублей.В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ.